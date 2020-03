Munir apuesta por jugar con público o terminar la temporada

El COVID-19 ha paralizado el mundo del fútbol entero. Son muy pocas las ligas que siguen en juego y mayoría las que están paradas, como Segunda División. Ahí compite Munir, portero del Málaga, deseoso de volver a la acción.

"Es una circunstancia inédita e intentamos llevarla de la mejor manera. Hay que trabajar en casa e ir día a día hasta que se solucione todo lo antes posible y podamos seguir compitiendo", dijo en 'AS'.

Las competiciones siguen atrasando las fechas de la vuelta, lo que hace que el nerviosismo aumente. Munir, atento, espera a la vuelta al ruedo para acabar la temporada 2019-20.

"Me gustaría que se retomase y pudiésemos acabarla todos, pero no soy partidario de jugar a puerta cerrada, sin público. Yo soy de la opinión de que se debe acabar con público, con la afición en la grada, o que se acabe tal y como está. Son circunstancias que no podemos predecir, hemos jugado el 75% de los partidosy lo justo sería jugarlos todos", confesó.

El Málaga, antes del parón, había dado la vuelta a su situación, lo que hizo soñar a parte de la afición a llegar a cotas altas. "Hay que ser conscientes de donde venimos. Hemos tenido un año muy complicado con situaciones internas muy difíciles y que tengamos opciones de llegar al 'play off'' dice mucho del gran trabajo y del gran esfuerzo que ha hecho el grupo por competir y ser ambicioso", sentenció.