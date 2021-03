Munir, citado por fin por Marruecos, junto a sus compañeros En-Nesyri y Bono

Los tres marroquíes del Sevilla han sido convocados para el parón de selecciones de marzo por el combinado norteafricano. Se trata de la primera citación para Munir, después de que se dejase sin efecto aquellos 13 minutos que jugó con España en 2014.

Técnicamente Munir ya fue citado en el parón de noviembre, pero al no estar clara la norma y no tener el visto bueno de la FIFA, Marruecos optó por no alinearle ante la República Centroafricana y volvió a Sevilla, pero en el parón de marzo podrá resarcirse.

Ha sido citado por su seleccionador, Vahid Halildozic, junto a sus dos compañeros y compatriotas del Sevilla, En-Nesyri y Bono.

Marruecos se enfrentará a Mauritania y a Burundi, a domicilio y en casa, y necesita solo un punto para sellar su clasificación para la próxima Copa África.