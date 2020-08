Munir dejó claro su deseo: "Mi ilusión es seguir"

Munir Mohand es feliz en el Málaga y en la ciudad. Y le encantaría continuar un año más. Sin embargo, hay negociaciones abiertas con el Leganés para su traspaso. El marroquí se refirió a ello en 'Cope'.

"Está habiendo bastantes opciones, pero no me gusta que parezca que quiero hacer lo posible por irme. Para nada me quiero ir. Mi primera intención es seguir y me centro en los entrenamientos porque quiero seguir", comentó Munir.

Eso sí, se mostró resignado en el caso de tener que abandonar la entidad: "Si el club decide que me tengo que ir, será una decisión suya".

Y a pesar de que las circunstancias económicas son adversas para montar un nuevo equipo, el flamante Zamora de Segunda quiere soñar con el ascenso: "Quiero que se compita, que se solucione todo, que hagamos una plantilla competitiva. Todos tenemos la esperanza de que cada uno haga su trabajo en su parcela, como nosotros en el campo, para solucionar la situación. Hacer un proyecto bueno y poner al Málaga donde se merece".