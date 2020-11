Munir prefiere la Europa League ganada con el Sevilla a los títulos del Barça

El jugador del Sevilla Munir el Haddadi ofreció unas declaraciones a los medios del club en las que hizo un repaso a su exitosa trayectoria en el conjunto andaluz, al que llegó en el año 2019 procedente del Barcelona.

El internacional español recordó el partido de las semifinales europeas ante el United: "Sales por un compañero que no puede más (Ocampos) y sabes que tienes que ayudar al equipo. Ese es el camino que debemos seguir todos y, afortunadamente, pudimos conseguir la copa. Es algo que o lo vives o es muy difícil de contar. Esa sensación de llegar a una final y ganarla es increíble. Hay que disfrutar el momento. Ahora tenemos que ir a por más, pero es una sensación de haber hecho muy bien el trabajo".

A la pregunta de si ese trofeo de la Europa League ha sido su mejor título como jugador profesional, declaró: "Esta copa ha sido muy especial para mí, siempre lo he comentado. Es la que más ilusión me ha hecho de todas las que tengo, porque en las otras estaba en el Barcelona no tuve mucho protagonismo. En esta me he sentido muy partícipe y me hizo muchísima ilusión".

Finalmente, reconoció que su felicidad en territorio andaluz es inmensa: "En el Sevilla me siento tan feliz porque parece que llevo toda la vida desde que llegué. Desde el primer día me trataron muy bien. Me siento como si estuviera desde pequeño. Tuve otras propuestas en ese mercado, pero hace mucho que quería venir a jugar al Sevilla y pensé que tenía que venir y aprovechar la oportunidad para disfrutar aquí del fútbol".