Munir sigue sin saber si podrá jugar con Marruecos

Vicente del Bosque hizo debutar a Munir ante Macedonia del Norte. Su trayectroria en el Barcelona era ascendente y podía aportar muchas cosas a la Selección. Pero su progresión se truncó, y desde entonces trata de que la FIFA haga una excepción con él para poder jugar con Marruecos.

Munir prometía mucho, pero se quedó por el camino. La Selección Española tiene una competencia feroz en el tercio ofensivo y Munir se quedó fuera. Acabó saliendo del Barcelona, primero como cedido, y finalmente como traspasado, y en el Sevilla parece haber encontrado la estabilidad.

Ya lo intentó hace dos veranos. Quería jugar el Mundial con Marruecos, pero la FIFA es clara: jugó con otra Federación en partido oficial, y eso le inhabilita para ser convocado por otra.

Cuestionado por ello en 'Onda Cero', Munir deslizó haber tanteado la posibilidad, pero con escaso éxito. "Si te soy sincero sé lo mismo que cualquiera. No sé nada, no me han respondido nada. No sé nada del tema", contestó.

A sus 24 años sigue teniendo abiertas las puertas de la Selección, pero deberá demostrar algo más si quiere ser convocado por Luis Enrique. Otra cosa es que quiera vestir de nuevo la camiseta de 'la Roja'.

La FIFA se cuida mucho de no crear un precedente en estos casos. Sería el caos más absoluto. Quizá el hecho de haber debutado tan joven (19 años recién cumplidos) y solo haber jugado un único partido sirva para convencer a la inflexible FIFA. Pero solo quizá.