Munir solo se iría del Málaga para ayudar al club

Munir llegó al Málaga y, desde el primer momento, se sintió como en casa. Y ahora está decidido a seguir en tierras andaluzas.

El Málaga pasa por un momento delicado económicamente, pero él quiere continuar. Solo si le dicen que necesitan venderlo, se plantearía su marcha.

"Quiero estar aquí y disfrutarlo. Quiero seguir, tengo contrato y estoy feliz aquí, siento el cariño de la gente. Claro que quiero continuar", dijo a la 'Cadena SER'.

Eso sí, deja su futuro en manos del club: "Si viene el administrador y dice que no podemos pagar, yo estaré a disposición del Málaga para que lo necesite. Si necesitan que me vaya, tendré que irme aunque me duela mucho. Si puedo ayudar así, pues lo haré".

De momento, Munir no se ha planteado qué será de él. "Aún no hablé con mi representante, no quería saber nada en este tramo final. Quería centrarme y ahora descansar. No sé nada de ofertas", finalizó.