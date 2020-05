Munitis contestó a Thuram tras decirle que tenía pesadillas con él

En 'Líbero' dijo Thuram que Pedro Munitis es uno de los jugadores que en más problemas le metió sobre el terreno de juego. El ex jugador no dudó en contestar cuando se pusieron en contacto con él.

"Es muy fácil, es Munitis. Sabes... yo no tengo mucha memoria para los nombres en general, de la gente, los estadios... Nunca me acuerdo. Pero de Munitis me acuerdo muy bien", comentó.

Pues bien, el programa 'Què T’hi Jugues' pudo hablar con Pedro Munitis y este le contestó al ex de Barcelona, Juventus o Parma.

"Estoy orgulloso de formar parte de alguna manera de los recuerdos de un jugador tan grande como Thuram. En su tiempo, quizás el mejor defensa del mundo", declaró.

Asimismo, Munitis pasó por 'El Chiringuito de Jugones'. "La anécdota ha sido graciosa, sobre todo por la forma que lo ha contado. Me siento muy halagado. El que es grande, es grande por algo. Normalmente solemos buscar excusas y él de una mala tarde fue capaz de guardar una enseñanza, que hay que ser humilde. Quizás le sorprendí, no se lo esperaría", confesó.