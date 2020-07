Muñiz dejó dudas sobre su continuidad en el Alavés

El Alavés puso punto y final a su participación en LaLiga 2019-20 con una abultada derrota por 0-5 ante un FC Barcelona que fue muy superior de principio a fin.

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del cuadro vitoriano, analizó el encuentro de su equipo y destacó la falta de tensión tras lograr el objetivo de la permanencia.

"El jueves se logró la permanencia y el cuerpo ya te pide descanso. Sé la tristeza que ahora tenía el vestuario, pero también sé la alegría que hubo en los días anteriores. Pese a ello, siempre hay que salir a defender la camiseta", explicó ante los medios.

El técnico también entró a valorar su futuro y quiso mostrarse agradecido por la oportunidad brindada por el Alavés en este final de temporada.

"Mi situación personal es ahora lo de menos. Aún no he hablado con el club, no sé si me voy a quedar o no pero, pase lo que pase, le estaré eternamente agradecido. Sabía a lo que venía y el tiempo que venía", sentenció.