Muñiz pasa de mirar la tabla: "El jueves tenemos otro partido"

El entrenador del Deportivo Alavés se fue contento de Mendizorroza tras conseguir un empate ante el Getafe, que pelea por entrar en Europa. "Cuando no puedes ganar, no pierdas. Soy optimista", comenzó.

"El jueves nos espera un partido que podemos ganar, pero sabiendo que cada uno tiene que dar el máximo", continuó un Muñiz que no quiere mirar la tabla de clasificados para no crear nervios y ansiedad.

"Hemos conseguido levantar el ánimo y he encontrado la colaboración de los jugadores, que están haciendo un gran esfuerzo. Ninguno me ha dicho que no pueden seguir", continuó.

Muñiz también quiso tranquilizar a sus delanteros ante la falta de disparos a puerta, ya que el Alavés solo hizo uno entre los tres palos en los 90 minutos.

"Quiero que no se coman la cabeza porque ante la falta de goles hay que espantar los fantasmas", acabó.