Murillo, encantado de su vuelta al Celta: "Hay equipo"

Jeison Murillo continuará un año más en el Celta de Vigo. El central, a su vuelta, compareció ante los medios y subrayó su felicidad por estar una temporada más con el equipo de Balaídos.

"Estoy feliz, llevo varios meses esperando este momento. Ha tardado un poco, pero finalmente estoy aquí en Vigo y estoy muy contento. A nivel individual me salieron bien las cosas, encontré un equipo familiar y un técnico que me dio confianza. Uno como futbolista siempre quiere ser partícipe de un gran equipo y, ahora que tuve la oportunidad, no la desaproveché", deslizó Murillo.

"Hay que pasar página de la temporada pasada. Tenemos que coger lo bueno y lo malo del año pasado para aprender. Tenemos que tratar de empezar con buen pie la competición. El otro día se empató, pero creo que hay equipo para hacer cosas buenas y conseguir los objetivos", recordó el 'cafetero'.

Está rodado para entrar en dinámica: "En Italia se trabaja bastante físicamente, pero cuando estás en un equipo y sabes que no vas a seguir ahí, cuesta mucho trabajar a nivel táctico. Físicamente me encuentro bien y solo me quedan algunas cosas en el campo".