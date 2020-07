Murió por el COVID-19 César Salinas, presidente de la Federación de Bolivia de Fútbol

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, falleció este domingo a causa de la COVID-19, confirmó a 'EFE' una fuente de esa institución deportiva.

Salinas estuvo ingresado en terapia intensiva en los últimos días por esta enfermedad, de la que también dio positivo su esposa, Inés Quispe, presidenta del club The Strongest de La Paz.

Una de las primeras reacciones fue la del club Always Ready de El Alto, que lamentó en un comunicado "el sensible fallecimiento de Salinas".

"Mis condolencias a la familia y a la hinchada de The Strongest por la muerte de César Salinas, presidente de la FBF y ex presidente del 'Tigre'. Lamentable pérdida. Que descanse en Paz", escribió en Twitter por su parte el ex presidente boliviano e historiador Carlos Mesa.

Bolivia se encuentra en estado de emergencia sanitaria, con una cuarentena que se ha ido alargando por fases desde que se declaró en marzo al aparecer los primeros casos.

El más reciente reporte oficial de las autoridades sanitarias da cuenta de 2.106 fallecidos, 58.138 contagios y 18.200 recuperados en un país con once millones y medio de habitantes.

El ámbito deportivo no se ha librado de la enfermedad, pues se han conocido los casos positivos de numerosos futbolistas, dirigentes y ex jugadores, entre ellos el portero de la Selección Carlos Lampe, el ex mundialista William Ramallo y el ex seleccionador Julio César Baldivieso.