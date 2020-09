Murthy culpa al COVID-19 de las últimas ventas del Valencia

El Valencia ha dejado escapar durante este verano a piezas fundamentales de su equipo: Rodrigo, Ferran, Parejo, Coquelin... Por algunos de ellos, como en el caso de Parejo, el contexto ha sido clave para el poco beneficio que ha sacado el club.

Y, en este sentido, Murthy culpa en unas declaraciones a 'Batzine' a la llegada del COVID-19 y a la crisis generada a posteriori: "El resultado no ha sido otro que problemas de liquidez". El presidente del Valencia habló de la bajada de ingresos en taquilla y por la televisión.

Por ello, considera que "la industria del fútbol", tal y como la conocíamos antes, "se ha tornado insostenible". Y Murthy, al ser cuestionado por Parejo, puso el ejemplo de la llegada de Rakitic al Sevilla por un precio mínimo.

"La mayoría de los futbolistas apenas tienen un valor de su 25% previo a la pandemia", explicó. Además, lanzó un dardo a Alemany, anterior directivo 'che', porque "el Valencia gastó por encima de sus posibilidades las dos temporadas pasadas".

"Si yo fuera aficionado, las explicaciones financieras no me importarían y con razón, me importaría tener un equipo competitivo", añadió, antes de concluir sobre el asunto de Ferran Torres: "Fue él quien decidió irse".