Murthy desvela cómo conoció a Lim y qué le dijo antes de firmar por el Valencia

Anil Murthy ha concedido distintas entrevistas en el parón por la pandemia del coronavirus y explicó para 'CNA938' cómo conoció a Lim.

"Conocí a Peter Lim un día antes de firmar por el Valencia", apuntó el presidente del club 'ché', que también contó que una noche, ya bastante tarde, Lim le llamó para reunirse.

Murthy le explicó a su mujer que tenía que reunirse con el empresario, pero su mujer no le creyó. "Mi mujer me dijo que no tenía que mentirle, que podía irme con mis amigos sin problema", afirmó.

Tardó poco ganarse la confianza de Lim y cree saber por qué, ya que desveló que Lim buscaba "un perfil civil" y que él contaba con la ventaja de que ya había sonado por su experiencia como diplomático en Europa.

"Cuando me reuní con él no fue una conversación muy larga, él quería saber si me gustaba el fútbol y cuánto tiempo me costaría aprender español, Lim veía muy importante que aprendiera el idioma", señaló.

"Durante una reunión entender la lengua es clave porque suceden muchas cosas, puede haber pequeños grupos que hablen detrás de ti y debes ser capaz de comprender sobre qué hablan, no basta solo con una traducción al uso", concluyó.