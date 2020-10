Murthy explicó la ausencia de refuerzos: "Decidimos ser responsables"

El presidente del Valencia, Anil Murthy, aseguró que todos en el club querían "reforzar el equipo para mejorar su nivel", pero explicó que no lo hicieron porque no pudieron bajar lo suficiente el gasto que supone la plantilla y que en esa situación "era imposible añadir más coste".

En una entrevista con los medios del club tras cerrar el mercado sin ninguna incorporación, Murthy señaló que los ingresos del club descendieron de 200 a 100 millones en una temporada por culpa de la pandemia.

"Una diferencia de 100 millones es mucho dinero, pero teníamos dos objetivos muy claros: bajar el coste de la plantilla para solucionar esta diferencia y, al mismo tiempo, reforzar el equipo", destacó.

"Al final no hemos podido conseguir el primer objetivo de bajar lo suficiente el coste de la plantilla y seguimos bastante por encima del 'Fair Play Financiero' que tenemos. Y, sin poder conseguir el primer objetivo, era imposible añadir más coste a la plantilla", insistió.

El dirigente dijo que entiende "la frustración de los aficionados", la del entrenador o la del consejero José Luis Zaragosí, que hace dos semanas dijo que habría fichajes "con absoluta seguridad".

"Le dije que teníamos el objetivo de fichar, íbamos con ese objetivo, es lo que él transmitió públicamente, que el objetivo era reforzar", explicó en referencia a esas declaraciones a los medios del club.

"La verdad es que no estamos satisfechos con la situación, no estamos satisfechos con el resultado final de este mercado, todos queríamos reforzar este equipo, pero en lugar de tomar decisiones populares decidimos ser responsables, ya que, insisto, no podíamos añadir más coste a la plantilla", subrayó.

Murthy dijo que la crisis global que afecta al fútbol "va a durar no solamente esta temporada", sino que "va a durar de una a tres temporadas". "La solución no es escondernos de este problema y sí afrontarlo con confianza, con una idea clara, sabiendo exactamente lo que tenemos como armas para ir compitiendo. Y repito lo que dije hace unos meses, tenemos que ser responsables en esta situación porque este club lo merece", apuntó.

El dirigente dijo que "es el momento de trabajar más y mejorar el rendimiento del equipo". "Ahora es el momento de estar todos juntos en esta situación para ir trabajando y peleando con mentalidad positiva para afrontar una temporada larga con una competición principal", agregó.

Murthy señaló que "hay que ver algo positivo en esto" y que, aunque se ha "debilitado el equipo teóricamente", el buen trabajo del técnico Javi Gracia va a dar resultado con la ayuda de los jóvenes.

"Creo que en este camino juntos vamos a ver muchas cosas positivas. Tengo mucha confianza en el entrenador, que está trabajando con jugadores que quieren luchar y pelear por el escudo, es algo positivo que está saliendo de toda esta situación", manifestó.

"Históricamente, en estas situaciones difíciles, el club siempre se ayudó buscando jóvenes en su cantera para reforzar el equipo. Hoy hay que ver algo positivo en esto, porque tenemos muchos jóvenes que están entrenando con el primer equipo y algunos jugando", destacó Murthy, que afirmó que hay muchos futbolistas en la cantera que piensan que ahora tienen "una oportunidad de verdad".