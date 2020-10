"Murthy me aseguró que Kondogbia se quedaría en el equipo"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, explicó que en estos últimos días el presidente del club, Anil Murthy, le llamó para asegurarle que el mediocentro Geoffrey Kondogbia se quedará en el equipo pese al interés del Atlético de Madrid.

"El motivo de la llamada fue para informarme de la situación de Kondogbia y llamó para asegurarme que iba a permanecer en el equipo. Ante esta situación, me dijo que no me preocupara que iba a seguir con nosotros", señaló en una rueda de prensa.

Gracia se mostró al corriente de las declaraciones de Kondogbia en las que acusaba a Murthy de engañarle pero no quiso valorarlas.

"Las manifestaciones que hacen los jugadores son muy libres. Estoy al tanto de lo que ha dicho, son valoraciones y sentimientos personales y entiendo que el que los tiene que explicar es más él y el club ver cómo sientan", señaló.

"Yo como entrenador lo que intento es tener al jugador disponible y lamentablemente no lo vamos a tener y estoy triste por tener a un jugador tan importante fuera", lamentó Gracia, que no podrá contar con él por unas molestias en el talón derecho tras el choque ante el Villarreal.