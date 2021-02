Murthy se marcha a Singapur y deja a Joey Lim al frente del Valencia

Anil Murthy se ha dado un descanso. El presidente del Valencia se ha marchado a Singapur y no acompañará al club en sus compromisos durante, al menos, tres semanas.

Según recoge el diario 'As', Murthy no acompañó al equipo a Bilbao, ya que se marchó a Singapur por temas personales. Desde el incio de la pandemia no había viajado a su país.

Entonces, ¿quién se quedará ahora a cargo del equipo? Pues Murthy ha nombrado a Joey Lim para que coja las riendas del club valencianista en su ausencia. Está predestinado a convertirse en el nuevo presidente de Meriton en el conjunto 'che'.

Una vez pasada la cuarentena de 14 días, Murthy se reunirá con Peter Lim para hablar sobre el futuro del club. Eso sí, lo que no se conoce es la fecha de regreso del presidente valencianista.