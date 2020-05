Música, drogas y odio al fútbol, el cóctel de Ede, el ex compañero de Neuer u Özil

Hay muchos jugadores que no pueden soportar el fútbol del más alto nivel. La presión constante y los objetivos exigentes les acaban desgastando y terminan por explotar al cabo de unos años.

El alemán Chinedu Ede, que llegó a compartir Selección de Alemania en categoría Sub 21 con los Neuer, Özil o Hummels, habló tras retirarse en su nueva profesión, cantante de rap.

Utilizó un videoclip recientemente presentado, 'Reflexion', para repasar su vida deportiva. En el mismo se da a entender que odiaba el fútbol y que coqueteó con las drogas.

En charla con 'T-Online', trató de aclarar todo lo que se habla en el vídeo musical: "Empecé en el fútbol porque era divertido. Pero es una industria que solo quiere robots. Y robots que digan una y otra vez lo mismo".

"Aquello no me gustaba. El 99% de los jugadores que hablan del negocio son cambiados por otro con rapidez. No hay dinero en el mundo que no justifique ser tú mismo", profundizó.

En relación a las drogas, Chinedu Ede confesó que en la canción hay un doble juego con los analgésicos y los calmantes, pero tampoco negó por completo haberlas consumido.

"Así es como se entiende. Pierdes el contacto con la realidad y buscas corregirlo, así que es como una medicina. Luego, al jugar, está el efecto residual o la resaca de las drogas. Eso sí, también me refiero al hecho de tener que jugar con analgésicos constantemente", aclaró el jugador, que pasó por el Hertha Berlin, el Duisburg, el Union Berlin, el Mainz 05, el Kaiserslautern, el Anorthosis, el Twente, el Bangkok United y se retiró en el Altglienicke.

"Cuando sufres una lesión, te animan a empezar a entrenar de nuevo antes de lo que realmente es bueno para tu cuerpo", contó con resignación para concluir.