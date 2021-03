Muslera renueva y mantiene su estatus en el Galatasaray

El portero uruguayo Fernando Muslera ha renovado este martes por tres temporadas, hasta el año 2024, su contrato con el club Galatasaray de Estambul, donde juega desde el año 2011.

"No es fácil, estoy a 15.000 kilómetros de mi país, pero aquí me siento como si fuera mi segunda casa", señaló el guardameta durante la firma, retransmitida en directo por televisión.

El uruguayo recibirá 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares) por temporada.

El club ha negociado una reducción de su salario, que en anteriores temporadas era de tres millones de euros (3,6 millones de dólares) por temporada, aunque no ha dado más detalles al respecto.

Durante la firma del acuerdo, la directiva del club remarcó que Muslera es el jugador extranjero que más partidos ha disputado en la Liga Turca, con 303 partidos vistiendo la camiseta del Galatasaray.

El internacional celeste ha ganado tres Ligas con el equipo de Estambul, una Copa y dos Supercopas turcas.

"Muslera es un gran nombre. Es un nombre que todo el mundo, local, extranjero, conoce y respeta", señaló el presidente del club estambulí, Mustafa Cengiz, durante la firma.

Durante la firma también recordaron la grave lesión de tibia y peroné que sufrió el portero el año pasado y que le dejó seis meses fuera del campo.

"Cuando me fracturé la pierna y estaba en el hospital, no solo los directivos del club vinieron a visitarme, sino muchos otros que no me conocían, lo que demuestra el amor que me tienen en este país. Gracias", comentó el portero.

El club rojiamarillo inició la temporada con bajas importantes como la de Muslera y la del colombiano Falcao, pero cogió fuerzas a principios de año con el regreso de ambos al campo y se sitúa actualmente segundo en la Superliga Turca, a un punto del Besiktas.