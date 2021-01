Mvondo apuesta por tener fe en "cada final"

La plantilla albacetista regresó el viernes a las instalaciones de la Ciudad Deportiva tras dos sesiones de entrenamientos en tierras almanseñas y otra más en indoor. Antes de arrancar sobre un campo limpio de nieve, Jean Jules Mvondo repasó la actualidad del Albacete, marcada por el temporal que azotó la península.

Una intensa nevada que también sorprendió a nuestro mediocentro que, entre risas, comentó qué sintió al ver tanta nieve en las calles. "En Madrid no nevaba y en Camerún tampoco. Hay que adaptarse y ya está", explicó.

El Albacete no jugó la pasada semana por dicho temporal y no lo hará esta, ya que no habrá competición liguera, por lo que tendrá tiempo para entrenar duro, asimilar más conceptos y seguir progresando.

"No será un problema tanto tiempo sin competir. Estamos entrenando muy bien. Está siendo una buena semana. Hay que seguir en esta línea, intentando sacar la mejor versión de nosotros mismos para empezar bien la segunda vuelta", añadió.

Unas sesiones intensas en las que se nota que el equipo cree y pelea en pos del objetivo. "Siempre hay que creer. Veo al equipo muy bien. Estamos peleando, vamos a sacar más puntos. El ambiente dentro del vestuario es muy bueno, estamos animados para intentar darle una alegría a la afición y sacar resultados positivos", concluyó Mvondo.