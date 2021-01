Nacho, decidido a renovar, espera la llamada del Madrid

No solo Sergio Ramos tiene ya la posibilidad de firmar con cualquier otro club. Sucede igual con Luka Modric, Lucas Vázquez y Nacho Fernández. Este último, acostumbrado a la segunda y la tercera línea, también viene reclamando su continuidad en el Real Madrid.

Nacho vivió momentos de mayor protagonismo en las primeras temporadas de Zinedine Zidane. En la 2017-18 alcanzó su pico de minutos con 3.283 en 42 partidos y llegó a ir al Mundial de Rusia, pero esta presencia fue decreciendo en las siguientes. Especialmente, por culpa de las lesiones.

Una dolencia de rodilla le tuvo unos tres meses fuera la campaña pasada y apenas jugó 686 minutos. Se habló mucho en aquellos meses de una posible salida y en esta, a priori, partía como el último defensa. Pero se ha acabado merendando a Militao y los problemas de Odriozola también le pusieron por delante.

Ya ha superado los minutos disputados la campaña pasada, con 763 en nueve partidos, y su rendimiento ha sido notable. El canterano es un tipo silencioso al que no le molesta estar detrás de los focos, por eso no ha tenido la inquietud de marcharse y buscar un sitio fijo como titular lejos del Santiago Bernabéu.

De hecho, 'Marca' cuenta que el central está decidido a renovar. Sobre el campo sigue haciendo méritos, suma cuando aparece y no resta cuando no está. Pese a no tener un hueco habitual en el once, se siente cómodo en ese rol de comodín. Ante el Celta siguió haciendo méritos para seguir.

Mientras, el Real Madrid se debate con qué hacer. Se entiende que Militao es un proyecto de futuro, Sergio Ramos acabará renovando y Varane es un fijo. Pero es que a ello se suma que se trabaja en la llegada de David Alaba como agente libre, un escollo más para Nacho de seguir en el equipo.

Ocurre que Zinedine Zidane está encantado con él y nunca es negativo tener a alguien como Nacho. Además, es alguien de la casa que conoce el club y la idiosincrasia del vestuario. Lo que tienen claro es que si le llaman, recibirán un "sí" inmediato.