Nacho y Courtois pusieron en valor el irse a la vuelta sin haber encajado

Nacho y Courtois pasaron por los micrófonos de 'Movistar+' al término del encuentro en Bérgamo. Ambos coincidieron en la importancia de haber ganado, pero también de haberlo hecho sin encajar.

Primero fue el polivalente zaguero. "Nos ha costado, nos vamos con el gol con el derechazo de Mendy, pero queda el partido de vuelta", empezó diciendo Nacho.

"El objetivo de estos partidos es dejar la portería a cero, estamos haciendo un trabajo defensivo muy bueno, es verdad que el rival estaba con uno menos pero no es fácil. Si dejamos nuestra portería a cero arriba suelen llegar los goles", continuó.

Cuestionado por sus subidas a rematar, Nacho trató de restarle importancia. "Me gusta subir, no es algo de este día y al míster le gusta. Contento porque sumamos una victoria importante", comentó.

Y volvió a centrar el debate en lo logrado en Bérgamo. "Hemos conseguido marcar un gol con un equipo que tenía uno menos pero hemos dejado la portería a cero y hay que darle mucho valor a lo que está haciendo el equipo. Nos vamos con un sabor agridulce porque queríamos meter más goles", dijo, antes de dejar paso a su compañero Courtois.

El portero belga insistió en la importancia de la meta a cero. "La verdad es que hoy no me esperaba una noche tan tranquila en la portería, la roja ayudó a que no pudieran atacar tanto, pero al final ellos defendían con diez atrás, salían a la contra... Esta semana hemos trabajado el balón parado, moverles porque son muy altos", comentó.

"Nuestra concentración ha sido muy buena, este gol vale mucho fuera y la vuelta va a ser otro partido. La Champions es siempre complicada", apuntó también el cancerbero flamenco.

Y acabó mandando un mensaje a navegantes. "Estamos de nuevo en la lucha en la Liga y también en la Champions", dijo, para finalizar, Thibaut Courtois.