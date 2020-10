Nacional, a mantener el impulso ante el aguerrido América

Atlético Nacional tratará el domingo de alargar su invicto a cinco partidos cuando reciba por la jornada 15 de la Liga Colombiana a América de Cali en una nueva versión de uno de los clásicos más importantes del fútbol en este país andino.

El equipo 'verdolaga', dirigido por Juan Carlos Osorio, viene de vencer por 2-3 a Águilas Doradas el jueves en un partido enredado que le permitió escalar a la cuarta posición, con 25 puntos, a cinco del líder, Deportes Tolima.

Se espera que el ex seleccionador de México y de Paraguay ponga en su once titular al portero Aldaír Quintana, que apareció en la convocatoria del partido de ayer pero no jugó porque recién había regresado de la concentración de la selección colombiana que disputó las dos primeras fechas de las eliminatorias al Mundial de Catar.

Igualmente, se apuntan como inicialistas jugadores como el goleador Jefferson Duque y el extremo Deinner Quiñones, quienes por rotación no estuvieron ante Águilas. Tras un regreso irregular del parón por la pandemia de la COVID-19, marcado por dos derrotas consecutivas, Atlético Nacional ganó tres de sus últimos cuatro partidos y el otro lo empató.

Entre tanto, América de Cali, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, llega motivado tras haberse llevado un punto de su visita al Junior de Barranquilla el miércoles y con la mirada puesta en subir posiciones, pues actualmente es octavo con 19 enteros.

El técnico Real se ampara en el extremo Duván Vergara para tratar de arañar puntos al conjunto verdolaga y en el buen momento que vive el portero venezolano Joel Graterol, quien reaparecerá en los 'Diablos Rojos' tras estar ausente en las últimas dos jornadas por hacer parte de la convocatoria de la Vinotinto.

Por otra parte, Millonarios se aferrará a sus últimas opciones de pasar de fase y tratará de vencer el sábado al colero Patriotas en el estadio El Campín de Bogotá. El club capitalino, dirigido por Alberto Gamero, viene de ganar su primer partido desde la reanudación del torneo, por 1-2 en su visita a Envigado, e intentará mantener el ímpetu para acortar distancias con el octavo lugar, pues en la actualidad ocupa el decimosexto puesto con 14 unidades.

Gamero confía en la base con la que su equipo ha venido mejorando su nivel, conformada por el portero Cristian Vargas, el central uruguayo Matías de los Santos, el mediocampista John Duque y el delantero Cristian Arango, anotador de los dos goles del triunfo ante Envigado.

Otro partido llamativo de la jornada es el que librarán Deportivo Cali, quinto en la clasificación, con 24 puntos, e Independiente Santa Fe, segundo con 27. El técnico de los Azucareros, el uruguayo Alfredo Arias, ha dicho que para el partido contra Santa Fe el equipo debe mejorar y no cometer los errores que dejó ver contra Boyacá Chicó. En ese partido los caleños ganaban cómodamente por 3-0, pero al final resultaron acorralados y pese a que ganaron por 3-1, estuvieron cerca de dejarse empatar.