"Nadie creía en el Ferencvaros y aquí estamos"

El Barça se estrena este martes 20 de octubre en la Champions 2020-21 frente a un Ferencvaros que, pese a su teórica inferioridad, promete dar mucha guerra, algo que se desprende de las palabras del técnico Serhiy Rebrov.

"Debemos adaptarnos al juego del Barcelona. Será un partido muy diferente de los que disputamos en el campeonato húngaro", explicó Rebrov, mítico acompañante de Andriy Shevchenko en la delantera del Dinamo de Kiev y de la Selección Ucraniana, en una rueda de prensa.

"Nadie creía en el Ferencvaros para clasificarse para esta fase de grupos y ahora, estando aquí, estos mismos siguen sin creer en nuestras opciones", recalcó.

El objetivo debe ser "liberarnos en el juego" para "seguir trabajando como equipo, como llevamos haciendo para representar de una buena manera a la liga húngara", destacó antes de pronunciarse sobre el momento de forma de Leo Messi.

"No hay que decir lo que tiene que mejorar porque es el mejor del mundo y a lo mejor no marca tantos goles, pero los grandes jugadores compensan ese aspecto atacante. Tenemos que prepararnos igual, esté o no esté Messi", sentenció.

Por su parte, el jugador noruego Tokmac Nguen dijo que "el Ferencvaros tiene buenos delanteros que pueden sorprender a cualquier equipo", como ya demostró "contra equipos de nivel".

Nguen fue el máximo goleador del Ferencvaros, con tres tantos, en las fases de clasificación que el equipo húngaro tuvo que pasar para llegar a la ronda de grupos de la Liga de Campeones. Además, también es el máximo goleador del Ferencvaros en la presente edición de la Liga Húngara con cuatro goles.

"Saben que soy rápido y los defensas del Barcelona prestarán mucha atención a mi velocidad. Pero tenemos que preparar una buena línea de ataque contra Gerard Piqué", señaló.