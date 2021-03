"Nadie de México me ha preguntado si quiero ir a los Juegos Olímpicos"

La Selección de México aún puede conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio y una de las incógnitas es si se contará con Carlos Vela. El delantero no juega con su combinado desde 2018, pero su rendimiento en Los Angeles FC está siendo espectacular.

Gerardo Martino ya dijo que la responsabilidad de hacer esta lista recaería en Jaime Lozano, seleccionador de la Sub 23 que iría a Tokio en verano. Pero puede que nadie haya pensado en Vela para este reto.

Así lo dijo el propio delantero de Los Angeles FC en una entrevista para 'TUDN'. Según el 'Bombardero', aún no ha tenido contacto alguno sobre la opción de volver para disputar los Juegos.

"Contestarte eso sería decir palabras sin sentido. No he tenido ningún tipo de acercamiento ni nadie me ha preguntado, nadie me ha dicho que esté interesado en que vaya. Decirte si voy o no voy, no va a ningún lado", explicó Vela.