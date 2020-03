"Nadie del Barça habló conmigo, pero sueño con jugar con Messi"

El Chimy Ávila ha concedido una entrevista a '90min' en la que ha podido hablar de su futuro como jugador profesional. El rosarino estuvo sonando durante meses para vestir de azulgrana, un supuesto interés del Barcelona en su fichaje del que ha querido hablar.

El jugador de Osasuna no dudó en desmentir los rumores que le situaban en el conjunto catalán: "Nadie habló conmigo, no sé si se comunicaron con mi representante. Y si existió algo, volveré de la mejor manera para que me vengan a buscar otra vez".

"Tuve la suerte de jugar contra Messi y me cambió su camiseta, es de otro planeta. Sueño con jugar algún día con él porque es el mejor jugador del mundo", añadió el delantero argentino.

En mitad de la recuperación de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda que sufrió en enero, el Chimy quiso hablar del actual momento que está viviendo el planeta con la pandemia de coronavirus: "Estamos atravesando un momento muy triste por todo lo que está pasando, el virus le afectó a muchos y hasta perdieron a seres queridos. Siento mucha tristeza".

"No estamos yendo al club, entrenamos desde casa con una rutina que nos mandan por mail. A veces viene el médico a donde vivo porque estoy recién operado. Mi recuperación la vengo haciendo de a poco, a paso firme. Este problema atrasa todo pero estoy trabajando como se puede", añadió el jugador de Osasuna.

Finalmente, quiso dejar claro que nunca le llamaron de la Selección Argentina para jugar con la internacional: "Nunca tuve un contacto con Scaloni, pero es otro de los sueños que tengo en mi carrera. Siempre trabajé duro y lo voy a seguir haciendo cuando me recupere para poder ganarme un lugar".