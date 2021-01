"Nadie espera que esté mucho tiempo en el Chelsea"

Después de debutar contra los Wolves, Thomas Tuchel fue presentado ante los medios por el Chelsea. Ahí tuvo nuevamente oportunidad de hablar de su estreno y de cómo ha vivido su fichaje por los 'blues'. Algo que definió como "el mejor regalo de Navidad".

Y es que para Tuchel, su despido del PSG antes del final de año fue un 'palo' mayúsculo: "Profesionalmente, tuve una Navidad horrible y de repente sentí que tenía el mejor regalo debajo del árbol de Navidad. Es un sueño estar aquí, unirme a esta competición con los mejores equipos y los mejores entrenadores, eso es lo que sueñas y cuando se hace realidad es una sensación increíble".

"Tenía mis dudas de que esto iba a pasar y luego de repente en las últimas 72 horas todo se aceleró. El Chelsea, la Premier League... sentí que no podía dejar pasar esta posibilidad porque lo lamentaría por el resto de mi vida", agregó el alemán sobre cómo se produjo su llegada a Stamford Bridge.

Cuenta Tuchel que ha tenido un buen asesor sobre cómo es el fútbol inglés: "Hablé mucho con Pep Guardiola desde que vino aquí y he seguido muy de cerca la Premier League desde Alemania y Francia, eso está claro porque este es el referente de las grandes ligas. Lo comprobé en el primer partido. Es un nivel físico, atlético y de emoción completamente diferente del que estamos acostumbrados. Pero saca lo mejor de nosotros los entrenadores y lo mejor de nuestros jugadores, realmente creo en eso".

Frank Lampard fue el undécimo entrenador en desfilar en la 'era Abramovich' en el Chelsea y se sabe que su paciencia no es excesiva. Por eso hablaba de este modo Tuchel: "Quizá nadie espera que esté aquí mucho tiempo. Puede que por la historia de los entrenadores y el Chelsea. Y puede que me quede por un largo período de tiempo. Si no me quedo mucho tiempo, no me quedo mucho tiempo".

Pero esto no le quita el sueño a un Thomas Tuchel que firmó hasta junio de 2022: "No puedo perder el rumbo. Al más alto nivel, no solo en el Chelsea, no tienes tiempo y no quiero hablar de ello ahora mismo porque el domingo tenemos el siguiente partido".