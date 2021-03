"Nadie me ha dicho nada del Príncipe de Johor"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, afirmó que ya que de momento no son capaces "de ganar dos partidos seguidos" pidió que “al menos” el equipo mantenga la serie que triunfos en Mestalla y sean capaces de "ganar en casa".

Cuestionado sobre el posible cambio de propietario, a manos del Príncipe de Johor, incidió en que nadie le ha dicho nada de momento.

"Nos vemos con esa fortaleza de que hemos sido capaces de sacar adelante los partidos de casa y queremos seguir esa tendencia", explicó en rueda de prensa antes del encuentro ante el Granada.

"Intentamos que no exista la diferencia entre casa y fuera pero estamos dando una imagen diferente. En el último partido fuera competimos mejor que en otros pero no nos dio. No hacemos nada nada realmente importante diferente entre casa y fuera. Tratamos y trataremos de hacerlo mejor fuera", apuntó.

El entrenador dijo que el conjunto andaluz lleva "una gran temporada" y remarcó que ha competido "muy bien en Europa" porque tiene una "muy buena plantilla" para compaginar ambos torneos.

"Ya nos ganó en la primera vuelta, es un equipo muy equilibrado con jugadores que no están inscritos en Europa y pueden refrescar. Hasta ahora su rendimiento no se ha visto muy mermado por tener alguna ausencia, tienen recursos para suplirlas bien, lo han demostrado”, señaló.

"No sé si la frecuencia de partidos que han tenido les limitará o no, pero los jugadores que vengan van a estar frescos y llenos de energía para un partido muy disputado", añadió.

El técnico dijo que por parte de su equipo, la intención es "decantarlo" de su lado desde el primer minuto. "Si hay que sacarlo en los últimos minutos estaremos preparados, pero la idea es decantarlo desde el primer minuto", insistió.

Gracia dijo que el 3-5-2 que usó en el choque ante el Levante "es una alternativa" que lo ha sido toda la temporada y que “en el futuro” lo va a seguir siendo”.

Además, agregó que tras casi dos meses con molestias musculares Denis Cheryshev vuelve a estar disponible. "Durante este tiempo no hemos tenido al conocimiento real de que había una lesión como para comunicarla, siempre dejaba la esperanza abierta a que iba a volver. Este sábado ha hecho todo el entrenamiento, diría que ya es disponible y ahora ya es si creemos oportuno que con un entrenamiento esté en la lista o no", apuntó.

También habló de su futuro y recalcó que su idea es cumplir el segundo año de contrato que tiene. "Por supuesto que pienso continuar y en eso estamos. Ya veremos e iremos hablando y viendo pero mi propósito como siempre ha sido es cumplir con el contrato", explicó.