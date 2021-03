"Nadie me ha tratado tan bien como la afición del Liverpool"

Ya retirado del fútbol profesional, Javier Mascherano repasó parte de su dilatada carrera deportiva en 'FourFourTwo'. En dicha publicación, el argentino hizo hincapié en su traumático adiós al Liverpool para poner rumbo al Barça allá por 2010.

"Los fans del Liverpool no estaban contentos conmigo en absoluto y entendí completamente por qué. Por otro lado, la junta en ese momento me había prometido algo y no estaba cumpliendo su palabra. Hubo un acuerdo entre nosotros de que si el Liverpool recibía una oferta decente por mí, me permitirían irme. Habíamos hablado de extender mi contrato, pero parecía que los dirigentes no se preocupaban por mí", explicó.

"Estaba bastante enfadado porque no estaban cumpliendo su palabra. Negarme a jugar ante el City fue la forma que encontré para mostrar mi enojo. Le había dicho al club que quería irme por razones familiares. No había otra opción; de lo contrario, el Liverpool no cumpliría su promesa", aseguró el 'Jefecito'.

Pese a todo, Mascherano aseguró tener un cariño especial al cuadro de Anfield. "Soy hincha del Liverpool. Lo digo en serio. Nadie me ha tratado nunca tan bien como los seguidores del Liverpool, nunca. Durante los tres años y medio allí, me hicieron sentir como uno de ellos, como en casa. Por eso les dediqué la victoria del Barça en la final de la Liga de Campeones de 2011 contra el Manchester United", sentenció.