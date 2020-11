"Nadie podrá repetir lo que ha hecho Ramos, ha roto todos los registros"

Raúl Albiol analizó en 'AS' su inminente duelo contra el Real Madrid a bordo del Villarreal. El central, que se reencuentra una vez más con el que fuera su equipo, abordó su pasado como blanco, la irregular situación de los grandes y un nombre clave: Sergio Ramos.

Para el de Villamarchante, su ex compañero de equipo y selección es alguien irrepetible: "Ramos es otro nivel. Todos sabemos que es un defensa de otro nivel en todos los sentidos. No creo que nadie pueda repetir lo que ha hecho con el Madrid y con la Selección. Ha roto todos los registros posibles. El suyo es un caso a parte, creo que es muy complicado encontrar a alguno que esté a su altura".

En lo personal, se muestra encantado con su decisión de jugar en el Villarreal: "Ya sabía al club que venía. Es verdad que me costó salir de Nápoles ya que allí estaba muy feliz y muy adaptado, pero volver a casa era lo único que me hizo salir de allí. No me equivoqué. Estoy feliz por la decisión que tomé. Tanto en lo deportivo como en lo personal estoy muy feliz por estar en un club como el Villarreal".

Y tampoco se arrepiente de su paso por el Santiago Bernabéu: "El Madrid fue para mí la mejor decisión cuando fui y la mejor cuando decidí salir. Quise salir para buscar más minutos, necesitaba jugar. Es verdad que perdí muchas cosas: dejé un gran club y un lugar donde podía ganar muchas cosas. Pero salí para jugar. No fue nada fácil pero creo que fue una buena decisión".

Ahora se mide a un Real Madrid que trata de escalar después de un inicio irregular: "Es curioso ver cómo a Madrid y Barcelona les está costando más ganar. Algo que no sé que explicación tiene, si la pandemia, si el público... pero lo que está claro es que se están dejando más puntos de lo normal".

Eso sí, no se desvía pese a la tabla. "Ganar al Madrid sería una alegría y una gran victoria, pero nada más. Esa semana estaremos por delante de ellos y del Barcelona pero deberemos ganar el siguiente partido y el siguiente. El objetivo es ganar si es posible y más jugando en casa, pero nada más allá2, aseveró.

Por último, Albiol defendió que el mal inicio de los grandes no significa nada: "Lo de decir que el Madrid es menos Madrid es un error, ya que estos despiertan de un día a otro y te pasan por encima. Nosotros ya tenemos el recuerdo del día del Barcelona, que estaban mal y nos ganaron fácil. Son jugadores tan buenos y de tanto nivel que te cambian una dinámica de un partido a otro. Y más el Madrid, que ya sabemos de lo que es capaz".