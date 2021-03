"Nadie presionó para sacar a Benzema de la Selección"

Benzema está entre los mejores delanteros del mundo y, por supuesto, de Francia, pero no entra en las convocatorias de la Selección. François Hollande, ex presidente del país galo, confirmó en 'L'Équipe' que, desde el Gobierno, nunca se intentó condicionar la decisión de Deschamps, que sigue sin llamarle.

"¿Presión política en la decisión de Benzema? No más que las opiniones del Ministro de Deportes o Manuel Valls. Nadie hizo presión por ello. Les dije a los miembros del gobierno: ustedes pueden tener su punto de vista al respecto, pero la única línea posible es que el entrenador decida", aseguró.

"Y es Deschamps quien eligió a otros jugadores para las convocatorias y no llevó a Benzema por motivos que fueron puramente deportivos, es cierto. Benzema es un gran futbolista y solo hay que ver lo que hace en el Real Madrid. Pero no voy a entrar en esa historia. El plazo no ha terminado. Solo diré que Benzema es un gran futbolista", dijo además.

La última vez que Benzema jugó un partido con Francia fue el 8 de octubre de 2015. Marcó dos goles y dio una asistencia en un partido contra Armenia en el que fue sustituido. De ahí en adelante y a pesar de haber exhibido un nivel demoledor en varias ocasiones, no ha vuelto.