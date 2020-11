"Nadie puede dudar de la entrega de Messi con Argentina"

Aunque en el FC Barcelona vive momentos convulsos, Leo Messi parece ser por fin feliz en una Selección Argentina que ha dado con la tecla y ha generado un ecosistema en el que el '10' se siente a gusto cuando juega con la 'Albiceleste'.

Sobre ello habló Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico del combinado nacional y técnico de la Sub 17, que reconoció en 'Goal' que el astro de Rosario se encuentra motivado y entregado a menos de un año de una nueva edición de la Copa América y en pleno proceso de clasificación para el Mundial 2022.

"Messi está contento, no es poca cosa estar contento, feliz, disfrutar de los momentos, y obviamente ir a los partidos a ganar. ¿Que si lo veo con la misma entrega de siempre? Quién puede dudar de su entrega, nunca tuve dudas de eso", explicó el que fuera jugador de River, Benfica o Valencia antes de mostrar su admiración por Leo.

"Me gusta verlo jugar, lo hubiera visto en cualquier lado. Me gusta mucho verlo entrenar, tengo el enorme privilegio de verlo entrenar. Donde esté lo voy a ver jugar", comentó al respecto del futuro del crack.

Por último, Aimar recordó una divertida anécdota sobre Marcelo Bielsa el día en el que colgó las botas. "Me dijeron que estaba en la tribuna, pero no me lo creía. Pensé que era una broma de mis amigos y simplemente era un tipo que se le parecía", sentenció.