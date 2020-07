Nadie quiere a Bale en Inglaterra por su alto sueldo

La situación de Bale es de lo más complicada. No termina de estar claramente en la rampa de salida, pero tampoco da la sensación de que vaya a reconducir la tesitura y convertirse de nuevo en un efectivo para Zidane. Para colmo, no hay ofertas por él ni siquiera en Inglaterra.

Los clubes de la Premier League, según 'Mirror', no quieren contratarle. El motivo no es que no les parezca atractiva la operación, sino que su salario es demasiado alto. El galés llegó a España en 2013 a cambio de un precio que rondó los 100 millones de euros y un sueldo 'récord'.

La economía 'merengue' es de las más potentes del mundo del fútbol y de ahí que sus emolumentos no sean moco de pavo. Aquella entidad que quiera contratarle tendrá que ofrecerle una cantidad que no contraste demasiado para mal. Si no, no estará del todo satisfecho.

Ya amagó hace unos meses con fichar por un equipo Chino. Llegó incluso a haber vídeos y fotografías suyas aterrizando en tierras orientales, pero, finalmente, el traspaso se frustró. Ahora, con dos años de vinculación con el Madrid por delante, sigue sin pretendientes.