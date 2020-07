Nadie saldrá del Granada si no es por su cláusula

La situación del Granada en la actualidad es prácticamente inmejorable. En lo deportivo, se clasificó para competiciones europeas por vez primera en su historia. En lo institucional, toda la plantilla y el cuerpo técnico tienen contrato. La directiva quiere mantener este estado, según 'AS'.

Lo hará manteniendo al bloque de esta campaña. Esto significa que, durante el mercado de fichajes, no habrá ventas si no es por la cláusula de rescisión del jugador en el que algún posible pretendiente se interese. Todos los jugadores están atados, así que, por parte del club, no hay problema.

Esto no quiere decir que no vaya a haber fichajes. La evidencia reside en que ya se habla de una posible llegada tanto de Luis Milla como de Dimitrievski. El plantel tendrá que dar la talla en Europa League y todo refuerzo será bienvenido para que Diego Martínez lo gestione.

El dinero obtenido por la clasificación al segundo campeonato continental también se antojará clave. Con más alivio en lo económico, el Granada tiene mucha más fuerza para decir "no" a las ofertas que lleguen por sus futbolistas, tal y como está planeado.