"Nadie se acerca a CR7, ni en el Madrid ni en el mundo"

En Bérgamo, este miércoles habrá un choque histórico. Por primera vez, el Madrid se enfrentará allí al Atalanta.

Y sobre el encuentro habló Glenn Strömberg, que jugó en el Atalanta entre el 1984 y el 2002. Es toda una leyenda. El sueco ve favorito al Madrid, aunque cree que el Atalanta podría tener opciones si los de Zidane no muestran su mejor versión.

"El Madrid tiene más experiencia, mejores futbolistas... Pero si los de Zidane juegan como los primeros 45 minutos en casa frente al Shakhtar, pasarán los de Gasperini", analizó Strömberg en 'Goal'.

Le preguntaron por Cristiano Ronaldo, que le ha hecho tres goles en cuatro partidos a la Atalanta. Dijo que no ve a nadie similar en el Real Madrid y tampoco en el resto del universo. "Nadie se le acerca a Cristiano. No hay otro en el mundo, tampoco otro Messi", zanjó cualquier posible debate.

No se fía Strömberg del Real Madrid, pese a que no está viviendo su mejor temporada. "No comparto la opinión de los que piensan que es fácil jugar contra el Madrid, aunque es verdad que ha tenido altibajos", puntualizó.

"El Atalanta es un equipo especialmente peligroso para los grandes. No tiene nada que perder, así que no tiene miedo. Pueden hacerlo muy, muy bien", finalizó Strömberg, quien auguró un partido "precioso".