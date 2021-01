Nafti calificó de "completo" el partido contra el Tenerife

Cristian Herrera y Hugo Rama se encargaron de dar los tres últimos puntos en juego al Lugo. Ellos fueron los autores del 2-0 ante el Tenerife.

Tras el choque, el técnico Mehdi Nafti se mostró satisfecho con el partido de sus pupilos. "Hicimos un partido serio, los chicos respetaron el plan del encuentro y estoy contento porque fue un partido muy completo ante un equipo muy intenso", declaró en una rueda de prensa telemática.

El conjunto gallego enlazó su octavo partido sin perder en el Anxo Carro, donde no conoce la derrota con su actual técnico. "Podemos disfrutar por lo menos una noche. Aunque hay cosas que corregir, empezamos la segunda vuelta con buen pie", comentó.

Consideró que su rival, el Tenerife, no va a "sufrir en las últimas jornadas" en la lucha por una permanencia que sigue siendo el objetivo principal de los rojiblancos. Por ahora, no piensa en metas más ambiciosas.

"Estando en el capítulo dos, no hay que pasar al seis. Primero, el tres y luego, el cuatro. Vamos a ir sin prisa. Para mí lo más importante a estas alturas no son los puntos sino que el equipo sea fuerte y coherente. En líneas generales, el equipo es coherente y eso me vale", sentenció.