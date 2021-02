Nafti destacó la valentía del Logroñés

Mehfi Nafti, técnico del Lugo, cree que hay que tener cuidado con lo valiente que es el Logroñés de cara a su partido de Liga. El entrenador destacó su capacidad de hacer daño en las transiciones y que no les da miedo atacar en cuanto puede. También dio el parte de bajas.

"Creo que la UD Logroñés es un equipo que siempre da problemas. Arriesga, es combinativo, tiene buenas transiciones, no tiene miedo en llevar el protagonismo. No sé cómo llegarán, pero no podemos olvidar de lo que son capaces", aseguró en la rueda de prensa previa.

"Todos los partidos sirven para conocer al rival. También ellos tienen información. Solo nos concentramos en cómo hacerles daño. Los chicos tienen las ideas claras, tenemos ganas de que llegue el domingo. Quitando a El Hacen, tenemos a toda la gente disponible", añadió.

Sobre los buenos números que suma el equipo de momento, explicó: "No vivo de recuerdos ni de estadísticas. Vivimos del día a día, sólo nos centramos en eso. Sumar puntos es lo más importante. Hay partidos en los que las dinámicas cambian por muy pocos detalles. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo".