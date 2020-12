Nafti teme del Mirandés que no tiene miedo a fallar

Mehdi Nafti, entrenador del Lugo, advirtió de la dificultad que entraña el partido de este sábado con el Mirandés en Anduva en la decimoséptima jornada de Segunda División, y destacó la intensidad con la que se emplean los 'jabatos' y dijo que no tienen "miedo a fallar", algo que les hace "más peligrosos".

"El Mirandés está haciendo una buena campaña, es un equipo atrevido, muy intenso, con muchos jóvenes y eso se nota en la intensidad. No tiene miedo a fallar y eso le hace más peligroso. Intenta muchas cosas en los partidos y nosotros tenemos que hacer un gran partido si queremos ganar ahí", comentó en una rueda de prensa telemática.

Nafti restó trascendencia a los cuatro partidos que lleva su equipo sin ganar y se mostró satisfecho por la trayectoria que ha tenido desde su llegada al banquillo en la sexta jornada.

El técnico indicó que quiere ver a su equipo "crecer" y afirmó que la clave es la "coherencia" en el trabajo: "Si la tienes, normalmente los resultados tienen que acompañar. Llevamos once partidos aquí y no hemos estado en uno y medio, en el resto, sí, así que no está mal".

Nafti no quiso buscar excusas con "lesiones y sanciones" y aseguró que "anímicamente el equipo está igual que hace un mes".

"Si sigue compitiendo así, las victorias llegarán sin ninguna duda", señaló el entrenador francotunecino, quien elogió las características de uno de sus jugadores, el extremo Gerard Valentín, del que dijo que "tiene un uno contra uno letal" y pronosticó que "dará" al equipo "muchas alegrías y muchos puntos".

Respecto a la campaña de abonados y la previsión del club de poder tener aficionados en el Anxo Carro a principios de 2021, como dijo el presidente del equipo, Tino Saqués, Nafti prefirió no hacerse ilusiones hasta que vea a los seguidores rojiblancos en el estadio.