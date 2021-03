Nagelsmann afirmó que no merecieron pasar

El Liverpool sumaba seis derrotas consecutivas en Premier en su estadio y al final pudo levantarse de tantos golpes en la Champions. Y sí, lo hizo en Anfield frente al RB Leipzig (2-0).

Nagelsmann, en sala de prensa, afirmó que no merecieron pasar de ninguna de las maneras: "No alcanzamos nuestro mejor nivel de rendimiento, por lo que no merecíamos pasar, por duro que pueda ser para nosotros".

A pesar de caer eliminados de la Champions de forma prematura, el técnico instó a sus pupilos a pensar ya en lo que viene. "Las cosas no salieron como esperábamos. Ahora hay que trabajar pensando en lo que resta de temporada", espetó.

Y es que el RB Leipzig está en plena pelea por la Bundesliga con el Bayern, equipo que le saca dos puntos en estos momentos. Su próximo rival será el Eintracht de Frankfurt, un partido que se disputará este domingo.