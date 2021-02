Nagelsmann alabó a Henderson y a Alexander-Arnold

El RB Leipzig abrirá los octavos de final de la Champions League ante el Liverpool, último campeón de la Premier League y ganador del torneo continental en el año 2019.

Nagelsmann es consciente del reto que tiene por delante, pero no por ello se rinde ante la posibilidad de llevar de nuevo al conjunto alemán a las rondas finales de la Champions.

"No queremos darle al Liverpool la oportunidad de jugar su juego. Conocemos su calidad. Incluso si sus resultados en la Premier no han estado a la altura de las expectativas recientemente, siempre los escuchas entre los mejores. No puedo decirle a mi equipo que se enfrenta a un boxeador golpeado, porque eso no es lo que es el Liverpool", aseguró el técnico germano en rueda de prensa.

Nagelsmann dio un nombre propio entre tanta estrella 'red'. "Como capitán, Henderson tiene un papel realmente importante. Él es el que habla y sin aficionados se puede ver realmente cómo se comunica con el equipo. Apenas hay un momento de tranquilidad y eso empuja. Aporta una gran mentalidad al campo y también tiene una sorprendente cantidad de calidad como futbolista. Lo mismo ocurre con Trent Alexander-Arnold, siempre juega bien con el trío atacante", incidió el técnico.

Pese al cambio de escenario, pues se jugará en Budapest por las restricciones sanitarias de Alemania con respecto al Reino Unido, el entrenador del RB Leipzig aseguró que no le altera no jugar en su campo.

"Mis planes para el partido no han cambiado debido al lugar donde se lleva a cabo el partido. Para mí no importa en absoluto si estamos en nuestro propio estadio o en otro lugar. No tiene ningún efecto en la implementación de las ideas táctcias, cómo presionar a los jugadores o buscar las oportunidades", relató.

Nagelsmann ha sido comparado en numerosas ocasiones con Klopp, más por su trayectoria incipiente que por el juego. "Sigo su carrera, pero como a todos los demás. Se ha hecho cargo de clubes en momentos difíciles y los ha hecho exitosos. Aporta un gran espíritu al equipo. Puede motivar a la gente. Siempre intento seguir desarrollándome como entrenador y parte de eso es pensar fuera de la caja", sentenció el entrenador del RB Leipzig.