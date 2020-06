Nagelsmann sabe que Werner volará a otro club

Uno de los hombres que ha vuelto en gran forma tras el parón por el COVID-19 es Timo Werner. El delantero alemán ha continuado con su gran rendimiento en la temporada de su explosión definitiva y en el RB Leipzig ya se resignan a perderle.

Tras la victoria ante el Köln por 2-4, Julian Nagelsmann habló de su más que posible salida. "No hay nada que hacer al respecto. Él sabe lo que tiene aquí y lo que tiene conmigo", dijo el entrenador del conjunto de Leipzig.

"Le he explicado que tiene muchas opciones de seguir creciendo aquí. No sé si le ayudará mucho, pero se lo digo todos los días", continuó Nagelsmann, que reconoció que los 50 millones de euros que cuesta Werner le sitúan más cerca de una salida que otra cosa.

"Un jugador tiene que sentir que puede mejorar. Si no siente eso, no tenemos que seguir diciéndole que se quede. Al final, es su vida y su carrera. Él decide. No se me ocurre nada nuevo que decirle", concluyó Nagelsmann.

Varios equipos de Europa siguen al delantero, con el Liverpool como gran interesado en su fichaje. Sin embargo, puede ser que equipos como el Inter de Milán, que ya han vendido futbolistas y tendrán dinero para fichar, puedan pelear por su llegada.