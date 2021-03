Nagelsmann y su anécdota con Matthäus: ¡de pequeño no se sabía el nombre del mito germano!

Aunque el RB Leipzig quedase eliminado de la Champions y la Liga esté complicada visto el nivel de un incontestable Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, técnico del equipo, no pierde la sonrisa. Así lo demostró este jueves en una rueda de prensa en la que no dudó en contar una anécdota de su niñez.

Sin ir más lejos, esta historia tiene una directa relación con el mito alemán, Lothar Matthäus, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y ganador de un Mundial (1990) y una Eurocopa (1980). Además, logró el Balón de Oro en 1990.

"De niño pensaba que su nombre era 'Lotoma' y su apellido 'Thaus'. Una vez fui a la tienda del club y pedí la camiseta con el '10 de 'Lotoma", comenzó el míster.

"Me dijeron que no había ningún 'Lotoma' y yo les respondí que sí, que estaba 'Lotoma Thaus', pero todo terminó cuando le pregunté a mi hermano y me dijo que su nombre real era Lothar Matthäus", finalizó el alemán entre carcajadas.