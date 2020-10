Nahikari explicó por qué estuvo a punto de abandonar la Real

Nahikari García se ha comprometido a seguir en la Real Sociedad. Tras un verano en el que no ha dejado de sonar para jugar en el Real Madrid Femenino, la internacional española ha querido romper su silencio para hablar de lo sucedido.

En unas declaraciones concedidas a los medios oficiales del club vasco, Nahikari comentó: "Lo voy a dar todo para que el club siga creciendo. Mi compromiso y mi actitud serán al 100%".

"Ahora estoy mucho más tranquila. Ha sido un verano complicado, con mucho ruido tanto para mí como para la gente que ha estado a mi alrededor. Sé que para el equipo también, ya que se han escuchado muchas cosas. Al principio de año ya empezamos a plantear diferentes situaciones en las que me venía con la opción de crecer en otro sitio y por diferentes circunstancias se decidió que tengo que cumplir mi año con la Real Sociedad. Pero mi compromiso con la Real, el club y el equipo siempre ha sido el mismo desde que se decide que tengo que estar aquí", añadió.

Además, Nahikari tuvo unas palabras hacia el club: "Estoy my agradecida por cómo se ha portado el equipo conmmigo. Tanto jugadoras como cuerpo técnico me han respetado muchísimo. Me han demostrado que para nosotros las personas están por encima de todo. Ya dije que iba a remar en la misma dirección en la que lo hacen ellas y me gustaria que nadie tenga ninguna duda".

"Es el momento de dar un paso adelante porque llevamos un tiempo con ganas y opciones de crecer. Desde hace unos años el equipo sigue dando pasitos adelante. Tenemos mucho margen de mejora. Me gustaría que nos pudiéramos asentar entre los equipos de arriba. El objetivo tiene que ser crecer y el mío siempre lo ha sido. Tengo la idea de seguir dando guerra y espero que la gente que me apoyado siga a mi lado", sentenció la española.