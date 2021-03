Nahuel Guzmán reveló que Neuer no quiso intercambiar su camiseta

El pasado 11 de febrero, el Bayern tocó el cielo con la consecución del Mundial de Clubes. El cuadro bávaro le ganó por la mínima a Tigres (1-0) y conquistó el ansiado 'Sextete'.

Después de toda la polémica generada por el tanto de Pavard, Nahuel Guzmán, que tuvo sus más y sus menos con Lewandowski, reveló una anécdota muy curiosa.

El 'Patón', a su paso por el diario 'La Nación', confesó que Neuer no quiso intercambiar su camiseta con él tras el partido: "En los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas... y mi buzo volvió. Me dijo que no. Mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé... Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer".

El cancerbero cree que todo viene marcado por la acción que le reclamó a Lewandowski: "Yo estaba con bronca, tenía la sensación de que el gol de ellos había sido con la mano. El chico de los videos que trabaja en el club se me acerca y en el celular me muestra la cámara de atrás de arco y me dice 'fue mano'. No me podía quedar con eso".

"Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él. Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. "Congrat', le dije. Y agrego: 'Touch in your hand', así, a lo indio. Y me responde: '¿In my hand?' No, no'. Entonces le meto: 'Bueno, dale, ya está, en la repe se está viendo que sí'. Claro, de todo eso no me entendió nada. Me volví y mis compañeros me miraban medio raro, pero tenía que hacer algo", añadió.