Nainggolan explicó por qué rechaza ir a la Juventus

Es difícil escuchar a Nainggolan y quedar indiferente con sus palabras, y su último directo de 'Twitch' no iba a ser menos. El centrocampista del Cagliari, cedido por el Inter, se refirió por qué nunca ficharía por la Juventus y explicó que el odio no tiene nada que ver.

"Nunca iría a la Juventus. Quiero disipar este mito de que estoy en contra de la Juventus. Siempre he dicho que no iría a la Juve porque me gustan los desafíos, nunca estaré con los más fuertes", afirmó. Eso sí, pertenece a los 'nerazzuri', que son de los mejores de la Serie A.

"Lo mejor en mi opinión es tomar un equipo y llevarlo a la cima. Entonces, los jugadores de la Juventus me dirán que la Juve no me quiere, pero está bien. Ahora, los fanáticos de la Juventus también me hacen los coros en contra, pero la verdad es que solo fui coherente con lo que dije", añadió.

Respecto a haber coincidido con Conte, que tiene un carácter fuerte, como él, afirmó: "Me hubiera gustado trabajar con él, me encantan a las personas que hablan con claridad y él es alguien que te dice cosas en la cara. Siempre he sido transparente desde el principio".