Nani fue expulsado por una entrada por detrás y se marchó llorando

Nani acabó llorando en el partido de su Orlando City ante Columbus Crew en la MLS. ¿El motivo? Él fue expulsado por primera vez en cinco años y dejó a los suyos con uno menos cuando tan solo ganaban por un tanto de ventaja sobre un rival importante en el campeonato.

Le hizo una dura entrada por detrás a un contrincante y el árbitro no lo dudó. Él y sus compañeros se agolparon a su alrededor para explicarle que no había sido para tanto y que no hacía falta que le sacara del partido, pero no hubo manera de convencerle en una escena en la que un jugador visitante aplaudía de fondo.

El ex del Manchester United acabó resignado y se fue del verde llorando. Le había dado mucha rabia perjudicar a los suyos provocando una falta peligrosa y con más de media hora de enfrentamiento por delante. Afortunadamente para él, acabaron ganando por 2-1.

Por lo demás, no tiene que sentirse mal. Está viviendo la que puede ser la última aventura de su carrera en un destino de lo más atractivo para jugadores que gozan de experiencia en las grandes ligas. En América, se le tiene en muy alta estima y suele ser titular.