Nanu, estable tras sufrir un traumatismo cerebral y vertebral

Nanu, que fue evacuado este jueves en ambulancia del Estadio do Jamor tras el violento choque que sufrió con el portero ruso del Belenenses Kritciuk, está consciente en el hospital, tras los traumatismos cerebral y vertebral que sufrió luego del impacto.

Según comunicó el Oporto, el internacional con Guinea-Bissau sufrió pérdida del conocimiento tras caer sobre el césped y continuará durante las próximas horas en el Hospital Francisco Xavier de Lisboa, aunque, tras los exámenes, no se observaron lesiones graves.

El encuentro estuvo parado durante más de diez minutos y se vieron escenas de pánico entre los jugadores, ante la situación de Nanu, que estaba conmocionado en el terreno de juego.

Las asistencias médicas de Oporto y Belenenses acudieron con rapidez para asistirlo, dado el brutal choque, ya que Nanu fue al área a disputar un balón que había centrado el mexicano Corona.

El jugador, que llegó el pasado mes de octubre a los 'dragones' procedente de Marítimo, tuvo que ser estabilizado en el césped y, posteriormente, trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron en el minuto 85 y, una vez que fue evacuado, se reanudó el encuentro correspondiente a la Jornada 17, que concluyó con empate a cero.

Força Nanu. Rápidas melhoras

Nanu teve uma concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento. Neste momento está estável, consciente e já está orientado no tempo e no espaço#FCPorto #BFSFCP pic.twitter.com/FmTZZwZ2Qm