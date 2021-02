Narváez se queda: "Solo quiero sacar al Zaragoza de abajo"

Juanjo Narváez, la referencia en el ataque del Real Zaragoza, se mostró comprometido con el combinado maño, un pensamiento que no cambia por la complicada situación del equipo.

El colombiano lo confesó en rueda de prensa: "Había varios equipos interesados, pero yo me centro en lo que hay en estos momentos. Soy jugador del Real Zaragoza, sé la situación en la que estamos y la verdad es que no me come la cabeza salir".

"Estoy muy bien aquí, estoy muy contento y lo único que quiero es sacar al Zaragoza de abajo y que esté donde tiene que estar", agregó el delantero de 25 años.

También se refirió a la llegada al equipo de Álex Alegría: "La verdad es que nos sentimos bien. Es un jugador al que yo conozco del Real Betis. Quizás no había tenido la oportunidad de jugar, pero en lo personal lo conozco y sé que es un gran jugador y una gran persona".

"Viene de no contar con muchos minutos y estoy seguro de que va a aportar mucho al equipo. Está trabajando muy bien durante la semana y a medida que vaya pasando el tiempo seguro que veremos un mejor Álex Alegría", agregó.

Narváez, además, tuvo palabras para el entrenador Juan Ignacio Martínez: "Ha venido con una idea de juego que los jugadores la estamos aceptando y creo que estamos dando el máximo rendimiento posible. Nos ha dado un cambio de aire. Sabíamos que teníamos que mejorar en muchos aspectos, pero sobre todo a nivel mental yo creo que nos ha venido muy bien porque ha sabido llevarnos y ese es un punto importante para que el equipo esté en alza".

"Yo creo que se está viendo un mejor Zaragoza, un Zaragoza que pelea lo partidos hasta el último minuto y eso es parte importante para que el equipo vaya saliendo de abajo", añadió.