Narváez, sin compasión del mejor Albacete del curso

Victoria del Real Zaragoza de las que se recuerdan al final de la temporada. Derrota cruel de un Albacete que espera no tener que acordarse de este partido al final de la campaña. Los de Rubén Baraja, a expensas de la posible alineación indebida el Alcorcón, sumaron su primer triunfo ante el combinado albaceteño, que suma un punto -y otro tanto- en las cinco primeras jornadas de LaLiga SmartBank.

Y la enésima decepción para los del Carlos Belmonte llegó en el menos esperado. El conjunto dirigido por Lucas Alcaraz, después de un arreón inicial del cuadro maño que se saldó sin ocasiones de peligro sobre la portería defendida por Tomeu Nadal, comenzó a generar peligro de una manera inverosímil. Por muy raro que pueda sonar, el Albacete pudo adelantarse en el electrónico en acciones ¡que no fueron a balón parado!

Por primera vez en esta temporada 2020-21, el cuadro manchego construyó varias jugadas desde atrás y logró que sus atacantes se asociaran en la zona de tres cuartos. Todo ello, y no menos importante, sin renunciar a las acciones a balón parado, que también tuvieron su peso en el partido.

Pero ni siquiera este Albacete, el mejor Albacete del curso e incluso puede que del pasado, logró sumar su primer triunfo de la campaña. Y no porque sus jugadores no tuvieran oportunidades para hacerlo, porque ocasiones hubo para dar y regalar, sino porque arriba, los Roman Zozulya, Manu Fuster y Liberto -que debutó en La Romareda- no estuvieron finos -otra vez- de cara a la portería rival.

Rubén Baraja apostó por Lucas Zanimacchia y Gaizka Larrazabal en los costados. El jugador cedido por la Juventus comenzó con desparpajo y descaro, pero su luz se fue apagando con el paso de los minutos. Los que emergieron fueron Javi Ros y Eguaras, que cuajaron un gran encuentro desde la sala de máquinas.

Al Zaragoza el faltó profundidad en sus acciones de ataque y, sobre todo, determinación en la zona comprometida para el Alba. De hecho, un disparo de Javi Ros desde la frontal del área -a la media hora de juego- que desvió Tomeu Nadal fue la única oportunidad que tuvieron los locales para desequilibrar la contienda. Hasta que llegó el minuto 88.

Carlos Nieto mandó un gran balón desde la izquierda para que Juanjo Narváez, de primeras, condenase a un Albacete que suma uno de los primeros 15 puntos posibles. Cinco de nueve suma el Zaragoza, que podrían ser siete en función de la posible alineación indebida del Alcorcón. El entrenador Lucas Alcaraz, a la cuerda floja tras el mejor partido de sus pupilos en esta campaña.