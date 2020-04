Nasri cargó contra Deschamps y defendió a Benzema

Samir Nasri andaba 'missing'. Incluso el Anderlecht, su actual club, ya se había planteado la posibilidad de despedirlo. Pero el talento francés escapó de su escondite gracias a un directo de Instagram. Eso sí, su vuelta no será indiferente tras la ración de palos en contra de Didier Deschamps, seleccionador galo.

"Pon a Guardiola a entrenar a la Selección Francesa y verás cómo hubiéramos jugado. Todos los futbolistas se divertirían en el campo", atizó Nasri sobre los métodos del seleccionador.

Pero no quedó ahí la cosa. "En 2018 me alegré de que ganaran el Mundial. Pero solo había grietas en aquel equipo. Puedes hacer tres equipos de muchísimo nivel con los jugadores que hay. Veo mucho amiguismo en la selección", denunció el jugador del Anderlecht.

También puso sobre el tapete los nombres de Karim Benzema: "No entiendo que no fuera a la Eurocopa de 2016 o al Mundial de 2018. Búscame un jugador que sea feliz sin ir tras esa temporada... Tampoco entendí que no llamara Deschamps a Ben Arfa en 2016 tras su temporada en el Niza".