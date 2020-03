Nasri me dijo: "Si quiero, te compro ahora mismo"

El ex futbolista de origen ghanés, canterano del Arsenal, confesó en el citado medio que Samir Nasri siempre tuvo una actitud altanera hacia él desde que Wenger decidió darle una oportunidad a comienzos de la década.

"Siempre me atacaba. Fallaba un pase en un entrenamiento... y me atacaba. Estaba todo el rato encima", recordó Frimpong, a quien las lesiones amargaron su carrera. "Síempre me decía que podía comprarme, en todo momento, con su dinero", lamentó el futbolista.

Frimpong, que debutó y despertó la atención del mundo del fútbol por su juventud y desparpajo, fue perdiendo poco a poco la confianza de Wenger y tuvo que buscar una oportunidad fuera del fútbol inglés.

El centrocampista no pasó por alto un episodio ocurrido en una derrota ante el Liverpool (0-2) en la que de nuevo Nasri se cebó con él. "Me expulsaron y perdimos 0-2. Pensé que Wenger iba a estar realmente enfadado conmigo, pero entró en el vestuario muy tranquilo. Sin embargo, Nasri comenzó a atacarme y a decirme que habíamos perdido por mi culpa", insistió Frimpong.

Ya retirado por las lesiones, Frimpong aclaró que los malos modos de Nasri no terminaron cuando se fue al Manchester City y que, al contrario, cuando estuvo en el equipo celeste estuvieron cerca de llegar a las manos: "Nunca podré tener algo de respeto por él, es idi**a".